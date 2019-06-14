الأحساء تشارك في اجتماع «اليونسكو» للمدن المبدعة

شاركت أمانة الأحساء في الاجتماع السنوي الـ13 للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، الذي انطلق في مدينة فبريانو الإيطالية أخيرا، بحضور عمداء وممثلين عن 180 مدينة مبدعة في 72 دولة حول العالم.

وأكد المهندس عادل الملحم أمين الأحساء رئيس وفد "الأحساء المبدعة"، خلال مشاركته في الاجتماع، أن الأحساء حرصت على تحقيق رسومات الأهداف في المحافظة على الإبداع في الحرف اليدوية والفنون الشعبية على المستوى المحلي، عبر عديد من المشاريع والبرامج، التي عملت على استدامة الإبداع، لافتا انتباه الجمهور بجميع شرائحه من خلال التركيز على أهمية الثقافة في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، ما أعطى الأحساء مكتسبات حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهي عضوية شبكة المدن المبدعة في 2015، وتسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي 2018، إضافة إلى اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

وتضمن حفل الافتتاح، كلمات لممثل اليونسكو وعمدة مدينة فبريانو، واختتمت بكلمة للرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتريلا"، الذي قال: "إن المواجهة والحوار الثقافي، والتبادل المعرفي هو إثراء متبادل في المجتمع الدولي، ما يعود بالفائدة على الجميع"، تلاها منتدى يضم عمداء المدن المبدعة، لتقديم تصوراتهم وأفكارهم حيال أهمية إدماج الثقافة والإبداع كمحركين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المعدة من الأمم المتحدة.