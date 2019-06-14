العقوبات الأمريكية تخنق الفنزويليين .. يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة

يزداد شعور الفنزويليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بتأثير العقوبات الأمريكية في سياق حياتهم اليومية من خلال تراجع الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار تذاكر الطائرات ونقص الوقود.

ومنذ تعليق الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة في منتصف أيار (مايو)، اضطر مانويل سافيدرا (39 عاما) الذي يمتلك متجرا لألعاب الفيديو في كراكاس، إلى استيراد كمية أقل من البضائع وعرضها على زبائنه بسعر أعلى.

وهذا التعليق الذي لا يؤثر فقط في نقل الركاب، ولكن في الشحن أيضا، قد أدى إلى زيادة تكاليف النقل، ومن أجل الوصول إلى فنزويلا، بات يتعين أن تمر البضائع عبر الدومينيكان أو بنما.

وبحسب "الفرنسية"، يؤكد التاجر أن شركات النقل رفعت على الفور رسومها، من 3.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل كيلوجرام للشحن الجوي ومن ثمانية إلى عشرة دولارات للشحن البحري.

وأضاف "هذا يؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي نحن نبيع أقل"، بينما لا يزال التضخم خارج السيطرة، ومن المتوقع أن يصل إلى عشرة ملايين في المائة في 2019 كما ذكر صندوق النقد الدولي.

وحتى قبل فرض هذه العقوبات، أجبرت الأزمة العميقة التي تضرب فنزويلا وتراجع اقتصادها إلى النصف منذ 2013، هذا التاجر على إغلاق أحد متاجره وتقليل عدد موظفيه من 14 إلى اثنين فقط.

ومن خلال فرض مجموعة من القيود، تأمل الولايات المتحدة في تشديد القبضة الاقتصادية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ودفعه إلى الاستقالة.

ويشكو مانويل سافاديرا: "نحن الذين يتعرضون للاختناق، الفنزويليون المتوسطو الحال.. لا أعرف كم من الوقت سيستمر هذا الوضع.. كما هي الحال في أي بلد، فإنه يؤثر في الجميع باستثناء من هم في الحكومة".

وفي سياق تعليق الرحلات الجوية، بات شراء تذاكر السفر من العقبات أيضا. فحتى قبل فرض العقوبات لم يبق سوى خط واحد مباشر مع الولايات المتحدة بين ميامي وكراكاس.

ويذكر لويس كريسا، طبيب القلب (37 عاما)، الذي دائما يسافر إلى الولايات المتحدة في رحلات عمل أنه "من الصعب العثور على تذاكر، وعندما تعثر عليها فإن أسعارها باهظة".

ومن أجل الذهاب إلى ميامي، بات يتعين عليه دفع 1200 دولار، مقارنة بـ600 دولار من قبل، وازداد الوضع صعوبة، حيث إن عددا كبيرا من الشركات الجوية غادرت البلاد منذ 2013، وقد سئمت من انتظار قيام الدولة بسداد ديونها التي تقدر بـ 3.8 مليار دولار.

ومن بين 32 شركة كانت في ذلك الوقت، ما زالت تسع شركات فقط تعمل، كما يقول هومبرتو فيجيرا، رئيس جمعية شركات الطيران في فنزويلا.

وفي مرحلة أولى، استهدفت العقوبات الأمريكية، بصورة فردية نيكولاس مادورو وعشرات من المسؤولين من الدائرة القريبة منه. لكنها منذ 2017 استهدفت بشكل مباشر اقتصاد البلاد، خصوصا دعامته الإنتاج النفطي.

وفي آب (أغسطس) 2017، حظرت واشنطن شراء سندات جديدة أصدرتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية، وقد حال ذلك دون إعادة التفاوض على الدين الخارجي المقدر بنحو 150 مليار دولار.

وفيما تواجه البلاد نقصا في السيولة بسبب تراجع إنتاج النفط - مليون برميل يوميا مقابل 3.2 مليون برميل قبل عشرة أعوام - أدى تطبيق واشنطن الحظر على النفط الخام الفنزويلي في 28 نيسان (أبريل)، إلى تقليص وصول الدولارات إلى البنك المركزي.

ويمنع هذا الإجراء، الذي يحظر أي تجارة نفطية فنزويلية في السوق المالية الأمريكية، كراكاس أيضا من أن تستورد من الولايات المتحدة البنزين والنفط المكرر الخفيف من الخام الثقيل أو المخففات التي تتيح القيام بذلك.

وتكرر فنزويلا 100 ألف برميل في اليوم أي نصف الطلب، ويتزايد النقص على صعيد الوقود، وأصبحت صفوف الانتظار ساعات أو أياما أمام محطات الوقود شائعة في الولايات الداخلية، بينما كانت المناطق الحدودية هي التي تأثرت فقط.