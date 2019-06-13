ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو الحالي على خلاف التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 222 ألف طلب، بارتفاع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 219 ألف طلب، كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 216 ألف طلب، مقابل 218 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 217750 طلبا، بزيادة قدرها 2500 طلبا عن الأسبوع السابق حيث كان 215250 طلب وفقا للبيانات غير المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع أيضا بواقع 2000 طلب ليصل إلى 695ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في أول يونيو الحالي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و683250 طلبا بارتفاع قدره 7750 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و675500 طلبا.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تباطؤ وتيرة ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.