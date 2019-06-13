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بورصة وول ستريت تصعد بفضل مكاسب لأسهم شركات الطاقة
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
5 غرامات من البلاستيك يبتلعها الفرد أسبوعيا
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
5 غرامات من البلاستيك يبتلعها الفرد أسبوعيا
الخميس 13 يونيو 2019
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