سفير السعودية لدى لبنان يستقبل الشركات السعودية المشاركة في مؤتمر"عرب نت"

استقبل وليد بخاري سفير السعودية لدى لبنان اليوم رؤساء وممثلي الشركات السعودية المشاركة في مؤتمر "عرب نت 2019" بدورته العاشرة التي انطلقت أعمالها أمس في بيروت برعاية الرئيس اللبناني ميشال عون وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وصناع القرار والمبتكرين والمستثمرين. وجرى خلال اللقاء البحث في نتائج المؤتمر وتبادل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتعد المملكة ثاني أكبر دولة مشاركة في المؤتمر بحضور 13 شركة من كبريات الشركات السعودية المعنية في مجال الاتصالات والاستثمارات.
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