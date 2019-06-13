ارتفاع مبيعات شركة بي ام دبليو خلال الشهر الماضي

استمرت شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات في تحقيق مبيعات قوية لطرازاتها الرئيسية خلال شهر مايو الماضي، حيث باعت 181888 سيارة خلال الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 6ر4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقد ارتفعت مبيعات الشركة بأكملها بنسبة 2ر3% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم الخميس.

وحققت الطرازات الجديدة التي أطلقتها الشركة دفعة للمبيعات، وخاصة في الصين.

وقال مدير المبيعات بيتر تونا" في ظل هذه النتائج الإيجابية، نحن بالفعل نرى تأثير إطلاق طرازات جديدة".

وكانت بي ام دبليو قد باعت خلال أول خمسة أشهر من عام 2019 نحو 872 ألف سيارة، بينما باعت شركة دايلمر، التي تصنع سيارة مرسيدس، أكثر من 938 ألف سيارة.