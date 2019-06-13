نائب وزير الدفاع: جرائم الحوثي الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق تتسق مع سلوك النظام الإيراني

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع ، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستمر في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، وأن المملكة ستواجه جرائم الميليشيا الحوثية "بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر".



وذكر نائب وزير الدفاع في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر": تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل".



وأضاف:" سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر .. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".



وتابع: "منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.".