رصد 7146 تعديا على أراض حكومية في 2018

رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في الأمانات والبلديات، خلال العام الماضي، 7146 تعديا على أراض حكومية.

وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن منطقة عسير حلت في المرتبة الأولى بـ2265 تعديا، تلتها جازان بـ1540 تعديا، بينما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بـ654 تعديا.

في حين حلت تبوك في المرتبة الرابعة بـ529 تعديا، ثم الطائف بـ474 تعديا، ومنطقة حائل بـ439 تعديا، ثم جدة بـ337 تعديا.

بينما رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الجوف 248 تعديا، والمدينة المنورة 240 تعديا، والقصيم 155 تعديا.

فيما بلغت التعديات في نجران 116، والإحساء 90 تعديا، والعاصمة المقدسة 30، والمنطقة الشرقية 25 تعديا، وأخيرا الباحة والحدود الشمالية بأربعة تعديات لكل منهما، فيما لم تسجّل أية تعديات في حفر الباطن.

وأكدت الوزارة قيامها بإعداد مشروع نظام لمراقبة أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها وأعدت بذلك مشروع "نظام حماية أراضي الدولة" بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم رفعه إلى الجهات المعنية لدراسته تمهيدا لاعتماده.

وأوضحت أنها تقوم حاليا بمراقبة الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وأما تنفيذ الإزالة فهو من اختصاص لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق.

وتعمل الوزارة على المحافظة على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها لاستخدامها في مختلف المشاريع الحكومية والخدمات والمرافق العامة.

وقالت إنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية للحد من هذه التعديات.