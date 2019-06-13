110 عقود لتشغيل وصيانة طرق في المملكة بـ 4.3 مليار ريال

أنهت وزارة النقل أمس توقيع 110 عقود مع شركات المقاولات الوطنية، لمشاريع التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة للوزارة في جميع طرق المملكة للفترة ما بين 2019 وحتى 2222، بتكلفة بلغت نحو 4.3 مليار ريال، تصرف على مدى ثلاث سنوات لرفع مستوى السلامة والصيانة على طرق المملكة.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي رعاه الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل، في الرياض أمس، بحضور المهندس بدر بن عبدالله الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق، والمهندس ياسر بن سليمان الداود وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات، والمهندس طارق الشامي وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق، والدكتور منصور اليامي وكيل وزارة النقل للخدمات المشتركة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمقاولين وشركاء الوزارة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح وزير النقل، أن سعي الوزارة لما رسمته "رؤية المملكة 2030" سيكون مستمرا، في ظل الدعم السخي الذي تحظى به الوزارة، مبينا أن توقيع هذه العقود يأتي استجابة لاحتياجات كل منطقة في المملكة، وهو امتداد لما تم إنجازه بداية العام الحالي بتوقيع ترسية 88 مشروعا لتنفيذ طرق عدد من المناطق.
وقال العامودي، "اليوم يتم استكمال العمل مع الشركاء لتحقيق ما وصلت إليه الوزارة من تخطيط مع شركات المقاولات الوطنية التي حازت على 110 عقود بتكلفة 4.3 مليار ريال تصرف على مدى ثلاث سنوات لرفع مستوى السلامة والصيانة على طرق المملكة"، مؤكدا الدور المهم لشركاء الوزارة في تحقيق الإنجازات تلو الأخرى، وأن الطموح هو أن تملك المملكة أفضل شبكات الطرق وأكثرها أمانا، التي تحافظ على مواردها اقتصاديا واجتماعيا، والتطلع للفترة المقبلة مبني على آمال كبيرة بتحقيق وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
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