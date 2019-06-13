الأسهم المحلية تخترق حاجز 9000 نقطة .. وتضيف 22 مليارا إلى قيمتها السوقية

اخترقت الأسهم السعودية حاجز تسعة آلاف نقطة بعدما واصلت ارتفاعها للجلسة الرابعة لتغلق عند 9084 نقطة بنسبة 1 في المائة كاسبة 95 نقطة بدعم القطاع المصرفي بقيادة سهم "الأهلي"، لتزيد من قيمتها السوقية 22 مليار ريال إلى 2.15 تريليون ريال. بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" نحو 17 نقطة بنسبة 1.32 في المائة ليغلق عند 1356 نقطة. وأشير في تقارير سابقة إلى إمكانية الوصول إلى مستويات 9200 نقطة، لكن ظهر نوع من الضعف في اتجاه السوق، حيث في آخر جلستين تراجعت وتيرة الارتفاع، إضافة إلى انخفاض قيمة التداول في جلسة أمس، واستمرار ذلك يجعل من الصعب إكمال سلسلة الارتفاعات لتتجاوز مستويات 9200 نقطة. ويبدو أن السوق مدعومة من السيولة الأجنبية بحسب بيانات الشهر السابق، حيث كانت الفئة الوحيدة من بين المتداولين حصيلة تعاملاتهم، شراء بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال. وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في فترة المزاد فقد ارتفعت 33 نقطة خلال مزاد إغلاق أمس مع حجم تداول وصل إلى ربع مليار ريال تقريبا.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8989 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8948 نقطة فاقدا 0.48 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9084 نقطة رابحا 95 نقطة بنسبة 1 في المائة، وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 540 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 5.9 مليون سهم متداول لتصل إلى 184 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.33 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 143 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 0.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 436 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 19.98 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 40.65 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "بوان" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 13.62 ريال، يليه "أسمنت العربية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 26.05 ريال، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 20.08 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 584 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 369 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 307 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية