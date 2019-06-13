«نمو» تصعد 3.7 % بسيولة 3.3 مليون ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 128 نقطة بنسبة 3.7 في المائة لتغلق عند 3548 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 84 في المائة إلى 3.3 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة الواحدة، بينما زادت الأسهم المتداولة 41 في المائة إلى 197 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 137 في المائة إلى 309 صفقات. واستقرت أربعة أسهم مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 14.65 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 55 ريالا. وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 612 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 429 ألف ريال.