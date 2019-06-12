فورد تستدعي 1.2 مليون سيارة بسبب مشاكل في العجلات الخلفية

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات اليوم الأربعاء استدعاء نحو 2ر1 مليون سيارة رياضية متعددة الأغراض طراز (اكسبلورر) بسبب مشاكل فنية في العجلات الخلفية.
وأوضحت ثاني أكبر شركة سيارات أمريكية أن السيارات التي سيتم استدعاؤها هي من إنتاج الفترة بين عامي 2011 حتى 2017، ونوهت إلى أنها ستستدعي 28 ألف سيارة أخرى من نفس الطراز في كندا.
وحذرت فورد من وجود جزء هش في تعليق العجلات الخلفية يمكن أن يؤدي إلى تزايد خطر وقوع حوادث.
وفي البيان الإلزامي الذي أرسلته فورد إلى هيئة السلامة الأمريكية، قالت الشركة إن تكاليف إصلاح هذا العيب يمكن أن تكبد الميزانية الفصلية (الربع سنوية) للشركة حوالي 180 مليون دولار، وقد ترك الاستدعاء تأثيرا مؤقتا على سهم فورد.
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