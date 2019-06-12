وزيرة المالية الإندونيسية :البنك المركزي ربما يتجه لتخفيف السياسة النقدية

صرحت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي بأن البنك المركزي الإندونيسي من المرجح أن يعمل على تخفيف السياسة النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن إندراواتي القول للصحفيين في جاكرتا اليوم الأربعاء " في ظل تغير الوضع حاليا، خاصة في الدول المتقدمة، بما فى ذلك توجه السياسات النقدية، بالإضافة لوجود دلالة على التباطؤ الاقتصادي العالمي، أعتقد أن البنك المركزي الإندونيسي سوف يعمل على تعديل وضع السياسة النقدية".

ويشار إلى أن البنوك المركزية الدولية تتجه حاليا لتبني سياسات أقل تشددا لتعزيز اقتصاديات دولها في ظل تباطؤ النمو العالمي، حيث خفضت دول مثل الهند واستراليا ونيوزيلندا والفلبين وماليزيا معدلات الفائدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويتبنى بنك إندونيسيا توجها أكثر حذرا، حيث أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير هذا العام، بعدما رفعها بواقع 175 نقطة أساسية عام .2018

وكان محافظ البنك المركزي بيرى وارجيو قد قال أمس الأول الاثنين إن الهيئة النقدية بالبنك سوف تدرس سياسته لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. ويذكر أن رفع معدلات الفائدة العام الماضي ساعد في تعزيز العملة المحلية وجذب المستثمرين الأجانب .

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الإندونيسي عن قراره بشأن سعر الفائدة في 20 يونيو الجاري.