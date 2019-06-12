رئيسة مجلس النواب الأمريكي تتعهد بمراجعة العلاقات التجارية مع هونج كونج

تعهد نواب أمريكيون بمراجعة المميزات التجارة الخاصة التي تتمتع بها هونج كونج، في حال تم تمرير مسودة قانون مثيرة للجدل يسمح بتسليم الجناة للصين.

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أصدرت بيانا اليوم الأربعاء تطالب فيه باتخاذ إجراء تشريعي في الكونجرس "لإعادة تقييم" ما إذا كانت هونج كونج " تتمتع باستقلال ذاتي كاف " وفقا لمبدأ دولة واحدة ونظامان، الذي يحكم علاقتها مع بكين.

وقالت بيلوسي إنها تتطلع لطرح تشريع خلال الأيام المقبلة، أطلقت عليه معاهدة الديمقراطية وحقوق الانسان في هونج كونج.

وأضافت بيلوسي" مسودة القانون تمثل خطورة على العلاقات القوية بين هونج كونج وأمريكا، التي ازدهرت خلال العقدين الماضيين ".

أوضحت" في حال تمرير القانون، الكونجرس لن يكون أمامه خيار إلا إعادة تقييم ما إذا كانت هونج كونج تتمتع بحكم ذاتي كاف".

وكانت هونج كونج قد أجلت اليوم القراءة الثانية لمشروع القانون ، وذلك وسط تجمع آلاف الأشخاص خارج المجلس التشريعي للمدينة.

وأعلن المجلس التشريعي أن النقاش بشأن مشروع القانون سيجرى في وقت لاحق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.