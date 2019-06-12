صندوق سيادي لأبوظبي يشتري حصة 25% في 330 ماديسون أفنيو

قال متحدث باسم صندوق الثروة السيادي جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الأربعاء إن الجهاز اشتري حصة 25 بالمئة في 330 ماديسون أفنيو في نيويورك من فورنادو ريالتي تراست.

وأبلغ المتحدث رويترز أن الحصة اشترتها شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مضيفا أن الجهاز يملك 75 بالمئة من العقار لمدة 30 عاما وأنه حاليا حصل على الملكية الكاملة.

