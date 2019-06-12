22 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين

أعلنت اليوم رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020. وحددت الرابطة يوم الـ 22 من شهر أغسطس المقبل موعدا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ويوم الـ 20 من أغسطس المقبل موعدا لانطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. يذكر أن فريق النصر توج بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2018 - 2019 عقب تحقيقه 70 نقطة في صدارة الترتيب.