كاريكاتير 2019/6/12

كاريكاتير
- مفاجأة "مخيبة" للآمال في هاتف آيفون الجديد
- الملك يوجه باعتماد مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية
- "صندوق المعذر ريت" تلغي إتفاقية شراء 16 أصل عقاري بـ 552 مليون ريال
- الصين: سنرد إذا أصرت أمريكا على تصعيد توترات التجارة
- انقلاب شاحنة في الولايات المتحدة يتسبب في هروب 133 مليون نحلة
- سائقات سيارات أجرة في الشيشان تحت تصرف النساء
- مصنع شركة "أستون مارتن" الجديد في "ويلز" يوفر 1000 وظيفة جديدة
- شركة روسية متخصصة في التكنولوجيا النووية تعتزم افتتاح مكتب في السعودية
- اليابان توقف شركة "سيتي جروب جلوبال ماركتس" عن العمل جزئيا
- الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف مع تنامي الرهانات على خفض الفائدة
أضف تعليق