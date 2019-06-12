تسليم 1576 أرضا مجانية للمواطنين عبر «سكني» في شهر

واصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال أيار (مايو) الماضي تسليم 1576 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة تمهيدا لبدء بنائها.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن التسليم شمل 99 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 567 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و237 مواطنا استلم أرضه المجانية في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسليم 71 أرضا، و263 أرضا في عسير، و22 أرضا في منطقة القصيم، كذلك سلم البرنامج 14 أرضا سكنية في منطقة الباحة، و20 أرضا في المنطقة الشرقية، كما تسلم مواطن في منطقة تبوك أرضا مجانية، وستة مواطنين في الجوف، أما منطقة المدينة المنورة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 181 أرضا، مقابل 51 أرضا في جازان، و44 أرضا في منطقة حائل.

وأكد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تراوح بين 450 و527 مترا مربعا للقطعة الواحدة، مبينا أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري تخصيص 50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح إجمالي الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج نحو 207.296 أرض مجانية، تشمل جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات، وفقا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مدن ومحافظات المملكة.

وأشار السويلم إلى أن خيار الحصول على أرض مجانية يعد أحد الخيارات التي يقدمها برنامج "سكني" لمستفيديه، وتم تنويع الخيارات بما لتلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتا النظر إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضا الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراض، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" قد أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية "المنح" وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج "سكني 2019" شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، و100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.