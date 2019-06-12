«نمو» تهبط 1.2 % .. وقيمة التداول عند 1.7 مليون ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 43 نقطة بنسبة 1.2 في المائة لتغلق عند 3419 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 16 في المائة إلى 1.7 مليون ريال، بمعدل 13 ألف ريال للصفقة الواحدة. بينما زادت الأسهم المتداولة 125 في المائة إلى 139 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.83 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 130 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع ثلاثة أخرى واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "أبومعطي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 9.10 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 27.40 ريال.