ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء في التعاملات الأمريكية، بعد البداية الضعيفة للتعاملات، وذلك على خلفية تلاشي المكاسب المبكرة للأسهم الأمريكية.

يأتي ذلك في حين تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر المعدن الأصفر. وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 64ر96 نقطة، مقابل 88ر96 نقطة في بداية التعاملات.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الاثنين بمقدار 90ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 20ر1331 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل، بعد أن كان قد تراجع في بداية التعاملات إلى 60ر1323 دولار للأوقية. وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 80ر16 دولار أي بنسبة 2ر1% إلى 30ر1329 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 101ر0 دولار إلى 740ر14 دولار للأوقية تسليم تموز/يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0100ر0 دولار إلى 6715ر2 دولار للرطل تسليم تموز/يوليو المقبل.

