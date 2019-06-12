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مجموعة د. سليمان الحبيب تطلق برنامجا لتأهيل خريجات العلوم في مجالي التمريض والأسنان

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن البدء في استقبال المتقدمين لبرنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم وفتح الفرص الوظيفية لهن في مجالي التمريض والأسنان، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ذكر ذلك الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية في المجموعة، الذي قال إن هذا البرنامج الأكاديمي هو الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل وتوطين خريجات أقسام الأسنان والتمريض في المملكة. موضحا أن مدة هذا البرنامج عام كامل شريطة أن يكون المتقدم قد أتم البرنامج الوطني لمساعد طب الأسنان والتمريض المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بعد إتمام متطلبات البرنامج سيحصل المتدربون على تصنيف "فني".
وأوضح الدكتور عوض العمري أن من مميزات هذا البرنامج الجديد أنه مجاني ويقدم مكافآت مالية للمتدربين علاوة على التوظيف بعد الاجتياز مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه تحت شعار "ندرب – نؤهل – نوطن" الذي أطلقته مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفقا لـ"رؤية 2030" الرامية للتدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية في المملكة إضافة إلى المساهمة في سد النقص في تخصص مساعد التمريض والأسنان وتحديدا في أقسام العيادات الخارجية.
وأوضح نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية في المجموعة أن من شروط القبول لبرنامج "التمريض والأسنان" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على بكالوريوس كلية العلوم بمعدل تراكمي يفوق +3 وألا يزيد العمر على 30 عاما عند التقديم ومعدل 5 اختبار IELTS أو ما يعادلها واجتياز المقابلة الشخصية.
وفي الختام دعا الدكتور عوض العمري الراغبين في التسجيل في البرنامج التقديم من خلال الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية http://hmg.com/s/NDAPD.HTM أو المراسلة عبر الإيميل [email protected] أو الاتصال على الرقم 0115259999 تحويلة 2974 – 4377 للمساعدة أو الرد على أية استفسارات.
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