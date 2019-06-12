مصرف الإنماء يقيم حفل المعايدة لمنسوبيه

أقام مصرف الإنماء لقاء المعايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور عبد المحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي للمصرف وأعضاء الإدارة التنفيذية، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات، حيث يحرص مصرف الإنماء على تنظيم هذه اللقاءات لمنسوبيه دعما لقيمة الترابط بين الزملاء ونشرا لروح الألفة والترابط بين منسوبي المصرف.

وبهذه المناسبة رفع المهندس عبد العزيز بن عبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي ومنسوبات مصرف الإنماء، أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم وجميع شركاء مصرف الإنماء والأمتين العربية والإسلامية مؤكدا استمرار مصرف الإنماء بإذن الله في السعي إلى بذل الجهود كافة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المعاصرة التي توافق تطلعات شركاء الإنماء وتلبي احتياجاتهم متمنيا للجميع عيدا سعيدا وسائلا الله - عز وجل - أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن الغالي بشكل خاص وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوجه عام وهي تنعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار والتقدم والازدهار.