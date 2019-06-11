التحفيز الصيني وصعود الأسهم الألمانية يرفعان أسواق أوروبا

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة للجلسة الثالثة اليوم الثلاثاء مع لحاق الأسهم الألمانية العائدة من عطلة بموجة صعود الأسواق العالمية بفضل انحسار التوترات التجارية، في حين تعزز قطاع الموارد الأساسية بتحفيز جديد للاقتصاد الصيني المتباطئ.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند أعلى مستوياته منذ 17 مايو، مع تحقيق أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والكيماويات أكبرالمكاسب بعد تقارير بأن بكين تفتح الباب لمزيد من الإنفاق من الحكومات المحلية.

تعززت المعنويات أيضا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي تعليق فرض رسوم جمركية على المكسيك مما أوقد شرارة موجة صعود في شتى الأسواق أمس الاثنين.

وصعد مؤشر الأسهم الألمانية 0.9 بالمئة، بعد عطلة يوم الاثنين، مدعوما بمكاسب في أسهم شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو ودايملر وفولكسفاجن.

وقفزت أسهم مجموعة تيسن كروب الألمانية، التي تحقق نحو مليار يورو في المكسيك، 4.8 بالمئة متصدرة الأداء على داكس.