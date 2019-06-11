انقلاب شاحنة في الولايات المتحدة يتسبب في هروب 133 مليون نحلة

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أن سائقا تسبب بالخطأ في انقلاب شاحنة ما أسفر عن هروب حمولتها من النحل التي قدرت بنحو 133 مليون نحلة في ولاية مونتانا الأمريكية.

ونقلت محطة كيه بي زد كيه التليفزيونية عن مساعد رئيس الإطفاء ، برايان نيكولاي، قوله إن الوقود كان يتسرب من الشاحنة ما استدعى تصرفا سريعا من جانب عمال الإنقاذ الذين استخدموا أقنعة تنقية الهواء .. لتقليل خطر التعرض للسعات النحل".

وقالت شبكة إن بي سي نيوز إن المسؤولين المحليين وضعوا تحذيرات في مكان الحادث وسط مخاوف بشأن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من لسعات النحل.

وقالت وسائل الإعلام إنه لم يصب أحد في الحادث.