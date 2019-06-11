نائب رئيس الوزراء الإيطالي: هناك حاجة لإصدار سندات خاصة لضمان تسديد المتأخرات على الدولة

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو إن هناك حاجة لإصدار سندات حكومية خاصة أو بديل لها من أجل ضمان تسديد الحكومة للمتأخرات التي عليها للدائنين والموردين.

ونقلت وكالة بلومبرج عن دي مايو القول في حوار إذاعي" الهدف هو تسديد المتأخرات للشركات التي تدين لها الإدارة العامة بأموال".

وقال دي مايو إنه لا يتوقع أن يعاقب الاتحاد الأوروبي إيطاليا بسبب الديون، مضيفا" يمكننا طلب مزيد من الاحترام في أوروبا".

وأوضح" لا أعتقد أن الهدف هو الصدام مع أوروبا، الهدف هو خفض الضرائب وتحسين معيشة الإيطاليين".

ولدى سؤاله حول التقارير التي تفيد بتحالفه مع رئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني ضد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، قال دي مايو" لن يستطيع أحد أن يضعني في مسار التصادم مع رئيس الوزراء لأن جوزيبي كونتي دائما ما يخوض المعارك في الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الإيطالية وسوف يستمر في القيام بذلك".