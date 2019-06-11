دراسة: ألعاب الفيديو لا تؤثر في وزن الأطفال والمراهقين

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة ألعاب الفيديو لا تسهم بقوة على ما يبدو في زيادة الوزن، خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين، بحسب "الألمانية".

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون من ألمانيا والنمسا عبر تقييم 20 دراسة ذات صلة، أنه على الرغم من أن وزن البالغين الممارسين لألعاب الفيديو يزداد بعض الشيء مقارنة بغير الممارسين لهذه الألعاب، فإن تأثير ألعاب الفيديو في وزنهم محدود، بينما ينعدم لدى الأطفال والمراهقين.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية "سوشيال ساينس آند ميديسين"، فإن أقل من 1 في المائة من وزن البالغين يرجع سببه إلى ممارستهم ألعاب الفيديو.

وجاء في الدراسة التي أشرفت عليها كارولينا ماركر من معهد "الإنسان-الحاسوب-وسائط الإعلام" في جامعة فورتسبورج الألمانية: "النتائج لا تؤكد الاعتقاد بوجود ارتباط قوي بين ألعاب الفيديو ووزن الجسم".

وكانت دراسة تسمى "نموذج النشاط الحركي" قد أظهرت أخيرا أن الأطفال الممارسين لألعاب الفيديو ليسوا أقل حركة بالضرورة من أقرانهم الذين لا يمارسون هذه الألعاب. وأشارت الدراسة في المقابل إلى تراجع في حركة الأطفال والمراهقين بوجه عام.

وبحسب هذه الدراسة، فإن النشاط الجسدي اليومي للفئة العمرية بين 4 و 17 عاما انخفض خلال الأعوام الـ12 الماضية بنسبة 37 في المائة.

ووفقا لبيانات الاتحاد الألماني للألعاب، يبلغ عدد ممارسي ألعاب الفيديو في ألمانيا أكثر من 34 مليون شخص.

وبحسب بيانات الجمعية الألمانية للتغذية، فإن السمنة منتشرة بين المواطنين، حيث تبلغ نسبتها بين الرجال 59 في المائة والنساء 37 في المائة.