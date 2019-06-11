«تريبس» .. خطة «جوجل» للاستحواذ على سوق السفر

تسعى شركة جوجل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السفر الإلكترونية بضم كل ما تقدمه عن السفر في موقع واحد.

وتأمل "جوجل" أن يصبح موقعها الجديد المصمم للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر، المسمى "تريبس"، متجرا مدمجا شاملا لكل خطوة من السفر من حجز تذاكر الطائرات إلى التخطيط لخط سير الرحلة إلى رسم خرائط الطرق إلى تفقد حالة الطقس إلى القيام بحجز الفندق والمطعم، بحسب "الألمانية".

وبعيدا عن الكشف عن سمات جديدة، سيعمل الموقع مع السمات الموجودة مثل "خرائط جوجل" و"بحث جوجل" ليدمج تاريخك البحثي وحجوزاتك وتأكيد الأكواد والخرائط في خط سير رحلتك.

وإذا قمت بحجز فندق أو مطعم، سيظهر تاريخ وموعد حجزك عندما تضغط على المكان في "خرائط جوجل". كما أنه سيتم إشمال مقالات وصفحات فعاليات عن السفر عند إجراء عمليات بحث عن مكان سفرك.

ويجب ألا يتم الخلط بين الموقع الحاسوبي ونظيره الآخر وهو تطبيق سفر يستخدم دون إنترنت على الهواتف الذكية ويحمل اسم "جوجل تريبس". ولم يتضح بعد كيف سيعمل التطبيق والموقع معا.

وعلى أي حال، لدى الموقع الجديد المدمج القدرة على تغيير الطريقة التي يخطط بها الأشخاص عطلاتهم، شأنه شأن كثير مما تقدمه "جوجل".

من جانب آخر، طرحت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق "جوجل مابس" يمكنه أن ينقذ حياة سائقي السيارات.