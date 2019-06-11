تحذير من احتمال وقوع ثورات بركانية في سومطرة

حذر مسؤولون في إندونيسيا أمس من احتمالات وقوع ثورات أخرى لبركان نشط على جزيرة سومطرة بعد أن نفث عمودا ضخما من الرماد الكثيف ما أثار الذعر بين السكان، بحسب "رويترز".
وثار بركان جبل سينابونج، الذي شهد تزايدا في نشاطه منذ عام 2010، لمدة تسع دقائق تقريبا أمس الأول مطلقا سحبا من الرماد البركاني ارتفعت لنحو سبعة كيلومترات في السماء.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع مصابين بسبب ثورة البركان لكن مسؤولين يراقبون نشاطه حذروا من احتمال ثورته مرات أخرى.
وقال عالم في موقع مراقبة في سينابونج "بعد ثورة البركان، ومن منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، وقعت بعض التوابع".
ولم تغير السلطات من مستوى التحذير في المنطقة لكنها حثت السكان على استخدام الأقنعة والبقاء في منازلهم لتجنب أثر تناثر الرماد البركاني.
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