زيادة محصول المانجو مليوني كيلوجرام تسبب مشكلة للفلبين

تواجه الفلبين مشكلة زيادة محصول المانجو بواقع مليوني كيلوجرام، حيث حذرت السلطات أمس من أنها قد تصاب بالعفن إذا لم يتم بيعها خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب "الألمانية".

ومن أجل مساعدة المزارعين على بيع محصولهم، دشنت وزارة الزراعة برنامج "مترو مانجو" للتسويق، حيث تتم إقامة أكشاك في أنحاء العاصمة لبيع المانجو.

وقال ماني بينول وزير الزراعة إنه تم بيع 15 ألف كيلو جرام من المانجو خلال أول ثلاث ساعات من تدشين البرنامج.

ويرجع المحصول الغزير إلى "موجة الجفاف الطويلة الناجمة عن ظاهرة "النينو"، ما أدى إلى وفرة الحصاد هذا الموسم".

وأضاف الوزير في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "المزارعون يقدرون زيادة المحصول بواقع مليوني كيلوجرام، حيث يقولون إن المحصول الزائد سيتعفن إذا لما تساعدهم الحكومة على بيع الفاكهة".