وَسْمِيّ وَسْمِيَّة

اسمان منسوبان إلى “وَسْم” أي علامة بالكي أو بغيره والوَسْمِي مطر أوَّل الربيع – كما في المعاجم اللغوية، جاء في الصحاح: “وَسَمْتُه وَسْما وسِمَة إذا أثَّرْتُ فيه بِسِمَة وَلَيّ... والوَسْمِيّ مطر الربيع الأوَّل: لأنه يَسِمُ الأرض بالنبات نُسِبَ إلى الوَسْم والأرض مَوْسُومة” أي أصابها الوَسْمِيّ. ينظر معجم أسماء الناس، أبو أوس الشمسان، (و، س، م). وينظر الأسماء العربية معانيها ومدلولاتها، حسن نور الدين، ص386.

وسَمَّى كثيرون بـ”وسْمِيّ” و”وسْمِيَّة” بمعنى علامة أو أثر أو تفاؤلا بالمطر الذي ينزل قبل الشتاء ويكون نافعا للأرض فتخضر.