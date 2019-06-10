"أمازون" تطلق بطاقة ائتمان جديدة

كشف "توم كويندلين" الرئيس التنفيذي لقطاع بطاقة ائتمان التجزئة في بنك "سينكرون فاينانشال" الأمريكي مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية عن شراكة بين البنك وشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة باسم"أمازون كريديت بيلدر" تتيح للعملاء الذين ليس لديهم سجل ائتماني أو لديهم سجل ائتماني سيء الحصول على قروض لسداد قيمة مشترياتهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بطاقة الائتمان الجديدة ستوفر نفس حوافز بطاقة ائتمان "أمازون ستور" بما في ذلك خصم 5 % من قيمة المشتريات.

ويشجع البرنامج الجديد المستخدمين على معرفة كيفية تكوين سجل ائتماني لهم. في حال عدم الموافقة على منح مستخدمي موقع "أمازون" على بطاقات "أمازون" الأخرى، سيتم عرض خيار جديد عليه للحصول على بطاقة "أمازون كريديت بيلدر".

ويمكن للمقترضين تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان بدون ضمانات من "أمازون" بمجرد تقديم ما يفيد بقدرتهم على سداد قروضهم.