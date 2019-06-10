الفالح : بوتين سيزور السعودية في أكتوبر 2019

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.