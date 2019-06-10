الفالح : بوتين سيزور السعودية في أكتوبر 2019

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.
أخبار اقتصادية- عالمية
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- «نوفارتس» تنتج أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ2.1 مليون دولار
- بعد أزمة «هواوي».. الصين تمنح تراخيص «الجيل الخامس» لـ 4 شركات
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- إفلاس سلسلة مطاعم الطاهي الشهير جيمي أوليفر
أضف تعليق