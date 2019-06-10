كندا تعتزم حظر المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في 2021

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم حظر بعض المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وتسبب ضررا بيئيا مثل الماصات والأكياس وأدوات تناول الطعام بحلول أوائل 2021 بهدف تقليل المخلفات والنفايات لحماية محيطات العالم.

وأعلن ترودو الخطوة من على ضفة بحيرة في محمية طبيعية بإقليم كيبيك، وذلك قبل أقل من خمسة أشهر على إجراء انتخابات عامة من المتوقع على نطاق واسع أن يكون تغير المناخ والتلوث من بين القضايا الرئيسية للحملات الانتخابية.