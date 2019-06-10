الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل التراجع عن رسوم المكسيك

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الاثنين بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية، في حين تعززت المعنويات أكثر باتفاق قيمته مليارات الدولارات بين يونايتد تكنولوجيز ورايثيون.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 106.28 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة ليصل إلى 26090.22 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.49 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلا 2885.83 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 56.77 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 7798.87 نقطة.