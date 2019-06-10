الوسام الإمبراطوري لممثلة تجسد دور إليزابيث الثانية

كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، أوليفيا كولمان، وذلك قبل أن تجسد دور الملكة في المسلسل التلفزيوني "ذي كراون" أو "التاج".
وحصلت كولمان على وسام الإمبراطورية البريطانية ضمن قائمة الشرف السنوية لعيد ميلاد الملكة.
وفازت الممثلة بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة هذا العام عن قيامها بدور الملكة آن، ملكة القرن الـ18، في فيلم "المفضلة"، وتلعب دور الملكة الحالية في الموسم الثالث من الدراما الملكية "التاج" التي تنتجها "نتفليكس" حاليا.
وقالت كولمان، إنها "متحمسة وسعيدة وفخورة للغاية" بهذا التكريم، وفق "أسوشيتد برس". ويمنح التكريم مرتين في السنة، في رأس السنة الجديدة وللاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا الرسمي في يونيو، لمكافأة مئات الأشخاص على الخدمات لمجتمعهم أو حياتهم الوطنية. وتمنح الأوسمة في معظمها إلى أشخاص ليسوا في دائرة الضوء، ولكن تكون هناك أيضا مجموعة من الوجوه الشهيرة.
ويجري اختيار المستفيدين من قبل لجان موظفي الخدمة المدنية من بين الترشيحات المقدمة من الحكومة والجمهور، مع منح الجوائز من قبل الملكة وغيرها من كبار رجال العائلة المالكة خلال احتفالات قصر بكنجهام.
وتضمنت القائمة منح لقب فارس لسيمون راسل بيل، أحد أفضل الممثلين في بريطانيا، الذي يمكنه الآن تسمية نفسه باسم السير سيمون، كما حصل على لقب فارس بويد تونك، مخترع حلوى من الشوكولاتة.
وقال تونوك، الذي تقوم شركته العائلية بصنع الحلويات في اسكتلندا منذ القرن الـ19، "عندما تصل إلى عمري، فإن القليل جدا من الأشياء يفاجئك، ولكن هذا بالتأكيد حدث وأنا فخور وممتن للغاية للملكة". كما تم تكريم الفنانة راشيل ويتريد، التي فازت بجائزة تيرنر عام 1993.
ومن بين آخرين تم تكريمهم الروائي جوانا تروللي ولي تشيلد، كاتب أفلام جاك ريتشير، وفيرجيل شاركي المغني الرئيس السابق في فرقة "أندرستونز".
وجرى تكريم المغني وكاتب الأغاني إلفيس كوستيلو، والممثلة كوش جامبو، نجمة المسلسل التلفزيوني القانوني "صراع الخير"، ومغني الراب البريطاني السريلانكي ميا واسمه الكامل ماثانجي أرولباراجاسام.
- بغرامة تصل لـ 4 آلاف ريال لكل هكتار مخالف.. "البيئة" تبدأ بإصدار عقوبات لمخالفي ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء
- المرشح لخلافة ماي يهدد بتعليق دفع 39 مليار استرليني فاتورة «بريكست»
- تراجع طفيف لـ «نمو».. وقيمة التداول تهبط 61 %
- أخبار السوق
- محللون لـ "الاقتصادية": وضع السوق النفطية يتطلب تشديد المعروض
- 4 شروط جديدة لدخول الشركات المحلية والأجنبية سوق الاستثمار التعليمية
- 20.3 مليون ريال غرامات جمركية على الشركات والأفراد في الربع الأول
- المتاعب تطارد غصن .. يواجه تحقيقات بعد تدقيق داخلي في «رينو»
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- جوجل تعترف أخيرا: ما نفعله بهواوي يهددنا جميعا
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- سيارات "بوغاتي" الأغلى عالميا والأفخم.. تصنع يدويا
- "بلايستيشن 5".. كشف تفاصيل أسرع وآخر جهاز ينتظره العالم
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- إقبال كبير على "مركاز الترفيه" خلال رمضان
- أمريكا: الرسوم على الدول التي تخفض عملتها ليس تحولا لسياسة الدولار الضعيف
- موسم العيد.. هوية موحدة وفعاليات عالمية ترسم البهجة
أضف تعليق