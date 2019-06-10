المرشح لخلافة ماي يهدد بتعليق دفع 39 مليار استرليني فاتورة «بريكست»

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء لاحقا، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه استرليني "50 مليار دولار" سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي، فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.

وأكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج، الذي توصل إليه مع ماي في أيار (مايو) من العام الماضي، الذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات، ما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر، فيما تنحت ماي عن زعامة حزب المحافظين الحاكم الجمعة الماضي.

وجونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات في سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب في الأسابيع المقبلة.

وقال جونسون لصحيفة "صنداي تايمز"، "دائما ما اعتقدت بأن من الغريب للغاية أنه ينبغي لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. كي تتوصل إلى اتفاق جيد، فإن المال أداة حل عظيمة".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 تشرين الأول (أكتوبر) إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.

ويمثل المبلغ التزامات بريطانية للاتحاد ستدفعه لندن على مدى عدة سنوات، وفقا لاتفاق الخروج، الذي تفاوضت عليه ماي.

وقال جونسون أيضا، إن ترتيبات الحدود مع إيرلندا يجب أن يتم حسمها باعتبارها جزءا من اتفاق طويل الأمد، رافضا ترتيبات من شأنها عدم فرض قيود على حدود إيرلندا الشمالية، وهو ما يخشى المشرعون المحافظون أن يكون بابا خلفيا لإلزام بريطانيا بمواصلة اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن وجود ضمانات بأن تظل الحدود مفتوحة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية جزء ضروري من اتفاق الانتقال.

وعلى نحو منفصل، قال وزير البيئة مايكل جوف، وهو أحد منافسي جونسون، إنه سيرفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معظم البضائع والخدمات وسيفرض بدلا عنها ضريبة مبيعات أقل على غرار المفروضة في الولايات المتحدة.

وقال جوف لصحيفة "صنداي تليجراف"، إنه يرغب في استخدام "فرصة العيش خارج الاتحاد الأوروبي للنظر في أن تحل ضريبة مبيعات أبسط وأقل محل ضريبة القيمة المضافة، ما يضمن أن يكون هيكل الضرائب التجارية لدينا الأكثر تنافسية في دول مجموعة العشرين وخفض معدلات الضريبة للأسر الفقيرة".

وضريبة القيمة المضافة هي إحدى الضرائب الرئيسة في بريطانيا التي تتوقع الحكومة أن ترتفع 137 مليار جنيه استرليني هذا العام.

وقال ساجد جاويد، أحد المنافسين الآخرين على الزعامة، إنه مستعد لأن يدفع لإيرلندا مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من تكلفة ترتيبات الحدود الجديدة لتسهيل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. "الدولار يساوي 0.7853 جنيه استرليني".