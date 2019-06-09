الصين تهدد شركات التكنولوجيا: تقليص نشاطكم في أسواقنا سيدفعنا إلى الانتقام

في خطوة منها لمنع خروج الشركات العالمية من السوق المحلية، حذرت الحكومة الصينية شركات تكنولوجيا كبرى من وقف مبيعات تقنياتهم في الصين، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى إجراءات انتقامية وعواقب وخيمة.

ووفقا لـ"رويترز" قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم، إن الصين استدعت شركات تكنولوجيا عالمية لإجراء محادثات الأسبوع الماضي بعدما حظرت الولايات المتحدة بيع التكنولوجيا إلى "هواوي" تكنولوجيز الصينية.

وإدراج "هواوي"، أكبر شركة منتجة لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، على القائمة السوداء يحظر على الشركات الأمريكية إمدادها بعديد من السلع والخدمات بسبب ما تعده واشنطن اعتبارات أمن قومي، ما قد يصبح ضربة قاصمة أدت لتصعيد التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

وإثر القرار الأمريكي، أعلنت بكين أنها ستصدر قائمة خاصة بها للكيانات الأجنبية التي لا يعتمد عليها، كما لمحت إلى أنها ستحد من إمدادات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح مصدر في "مايكروسوفت" الأمريكية لبرامج الكمبيوتر أن اجتماع الشركة مع المسؤولين الصينيين لم يتضمن تهديدا مباشرا لكنهم أوضحوا للشركة أن الامتثال للحظر الأمريكي سيقود على الأرجح إلى تعقيدات لكل أطراف القطاع.

وقال مصدر في شركة تكنولوجيا أمريكية أخرى في الصين - رفض ذكر اسمه أو اسم شركته -أطلعه زملاؤه على الاجتماع إن اللهجة كانت أهدأ كثيرا من المتوقع، ونظرا لحساسية الأمر لم يأت ذكر "هواوي".

وتابع "أعتقد أنهم يدركون أنهم ما زالوا بحاجة إلى التكنولوجيا والمنتجات الأمريكية في الوقت الحالي، تحقيق الاكتفاء الذاتي يستغرق وقتا، ولا يمكن أن يطردونا إلا بعد ذلك".

وأعلنت واشنطن منتصف أيار (مايو) الماضي في أوج نزاع تجاري مع بكين، عزمها على إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي يحظر بيعها للتكنولوجيا.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأمريكتين "ديل" و"مايكروسوفت" والكورية الجنوبية "سامسونج" لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى الانتقام.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأمريكية بأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمنع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أمريكية وصينية "أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد"، مؤكدة أن "الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب وخيمة".

وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت الجمعة أنها ستحرم "هواوي" الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي، وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأمريكي بمنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى "هواوي".