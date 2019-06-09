الصين: الحمائية تضر بالنمو العالمي

حذر وزير المالية الصيني، ليو كون من أن الحمائية ستضر بالنمو العالمي، داعيا جميع الأطراف إلى التعامل بشكل متكافئ ومنطقي في الصرعات التجارية.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية الصيني، خلال اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا اليابانية، طبقا لبيان تم نشره على الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن الحكومة ستتخذ إجراءات مهمة في سياستها للإصلاح والانفتاح لتعزيز الاقتصاد الصيني، الذي ينمو بشكل واسع هذا العام، حسب البيان.