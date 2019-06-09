مجموعة العشرين تتعهد بتحسين القواعد العالمية للضرائب على عمالقة التكنولوجيا

اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، وذلك في ختام اجتماعهم الذي استمر يومين باليابان.

وقال المسؤولون في نهاية الاجتماع الذي عقد بمدينة فوكوكا، جنوب غرب اليابان، في بيان إن المجموعة تتعهد بمواصلة التعاون من أجل "نظام ضرائب عالمي نزيه، ومستدام وعصري".

وأضاف البيان: " نرحب بالإنجازات التي تمت مؤخرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب".

وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات في العالم.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لقمة زعماء المجموعة المقررة في مدينة أوساكان غربي اليابان، في وقت لاحق الشهر الجاري.