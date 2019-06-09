ضمادة ذكية تغني عن وخزات الإبر عند إجراء التحاليل الطبية

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة ضمادة ذكية تحتوي على تسع إبر متناهية الصغر من أجل سحب عينات الدم من المرضى دون الحاجة لإشعارهم بآلام الوخز.

ويقول الباحثون من الجمعية الأمريكية للكيمياء إن قطر الإبر الصغيرة داخل الضمادة لا يزيد عن قطر شعرة الانسان ولا يزيد طولها عن ملليمتر واحد.

وتستطيع الضمادة الذكية تجميع السائل الموجود بين الخلايا داخل جسم الانسان، والذي يحتوي على كثير من الدلالات المختلفة عن احتمالات الإصابة بالأمراض.

وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا بأن الضمادة الجديدة تحتوي على طبقة ورقية بها أعواد متناهية الصغر مصنوعة من الذهب ومبطنة بمادة من البوليمارات يمكنها إطلاق شحنات سالبة، كما تحتوي الضمادة إلى نوعية من الصبغات التي تحتوي على شحنة موجبة.

وبعد إدخال الإبر الدقيقة داخل الجسم، يتم سحب عينة السائل الخلوي إلى داخل الطبقة الورقية بالضمادة حتى يتسنى للباحثين الحصول على العينة وإتمام عملية التحليل المطلوبة.

ويؤكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة يمكنها التوصل إلى نتائج بالغة الدقة، بالإضافة إلى توفير كثير من الجهد والوقت.