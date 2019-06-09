عروض «الترفيه» العالمية وحفلات الطرب الأصيل تستقطبان سكان جدة

احتضنت عروس البحر الأحمر، مجموعة حافلة من الأنشطة الترفيهية والعروض العالمية، بحضور كبار نجوم الغناء والفن، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث أطلقت االهيئة العامة للترفيه ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، فعاليات تناسب كل الفئات العمرية، وذلك منذ أمس حتى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسة داخل المدينة.

وتزخر فعاليات الهيئة لـ"موسم جدة" بمجموعة من العروض تتضمن 30 فعالية، صممت لتلبي تطلعات ومتطلبات زوار الترفيه وعشاقه، ولتعزز مكانة "عروس البحر الأحمر" كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، إضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع كل فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق.

وانطلق "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية، أمس مفتتحا عروضه الساحرة بالألعاب النارية في منطقة أبحر، كما شهد إطلاق سلسلة حفلات غنائية لنجوم الطرب العربي، بدأت بمشاركة الفنانة أحلام أمس عبر حفل غنائي جذب الجماهير.

كما يقدم فنان العرب محمد عبده حفله الغنائي اليوم في جدة، ويليه الفنان عمرو دياب غدا، حيث ستقام حفلاتهم في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك بالتزامن مع استعراض عدد من المواهب والعروض الحية، التي ستقدم في عدد من مراكز التسوق المحيطة ضمن منطقة "XJED"، إلى جانب توفر عدد من المطاعم العالمية والمقاهي ومراكز التسوق.

وتشهد أبحر فعالية عرض موكب السيارات، إلى جانب فعالية المتنزه المتنقل، التي تتضمن ألعاب الكرنفال وأجهزة الأركيد، وتتواصل الفعاليات مع سيرك "1903" الذي يقدم العروض البهلوانية والموسيقية، وعرضا مسرحيا من "عروض الألعاب النارية والماء"، فيما ستقام عروض مسرحية في خيمة المسرح، تضم مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومسرحية "الملك لير" بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومسرحية "كلها غلط".

كما سيعرض في الواجهة البحرية فعالية "حكايا الألم والأمل" لأنتونيو فيفالدي، العبقري في تقديم موسيقى الباروك مع عرض للرسوم المتحركة بطريقة ثلاثية الأبعاد من خلال أوركسترا فيفالديانو العالمية، ولعشاق الموسيقى الغربية، سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية حفل للفرقة الموسيقية الكورية "سوبر جونيور" الشهيرة.

وللأطفال حصتهم الوافرة، حيث تشهد خيمة الواجهة البحرية في جدة سلسلة عروض للشخصيات الكرتونية المحببة وتتضمن عرض "الدببة الطيبة"، وعرض "العصر الجليدي"، وفي العزيزية مول عرض الأطفال "سبونج بوب"، وعروض حية لشخصيات مسلسل شيمر آند شاي في مول البحر الأحمر، ويقام في مول العرب المعرض التعليمي للطفل والأسرة.

وأصحاب الروح المرحة ومحبو الكوميديا، على موعد مع مجموعة من العروض الكوميدية في مقدمتها عرض "لاف فاكتوري" المعروف باسم "نادي الكوميديا رقم 1 في أمريكا" في واجهة جدة البحرية، فيما تستضيف ملاهي الشلال مجموعة من الفعاليات الكوميدية أبرزها: العروض العائلية (سيندرلا)، تحدي الارتجال، ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، وعروض كوميديا عالمية، وليلة موسيقية كوميدية، وثلوثية شاكر الشريف، وثلوثية طلال الشيخي، وثلوثية محمد السلطان، وثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.