مسرح الطفل ينشر البهجة بين زواره في القطيف

استهوت فعاليات مسرح الطفل والأسرة، التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية في الواجهة البحرية، الأسر الزائرة للمهرجان ضمن موسم العيد لهذا العام، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم، حيث يقدم من خلال المسرح المفتوح في مقر المهرجان عديد من البرامج والأنشطة المتنوعة ما بين المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية للطفل والأسرة.

وتستهدف الفعاليات ضمن برامج المهرجان الطفل والأسرة، وتشمل عديدا من العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، وهدايا تشجيعية للمشاركين من الأطفال، إلى جانب تقديم كل ما يسهم في ترفيه أفراد الأسرة من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أنشطة أخرى تستهدف فئة الشباب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تنفذ طيلة مدة فعاليات المهرجان.

ويشتمل على فعاليات متنوعة لأفراد الأسرة كافة، بين فعاليات تراثية في البيت القطيفي بمشاركة عدد من الحرفيين، كما يقدم المهرجان مسرحية شرشبيل والسنافر للأطفال، إضافة إلى عدد من الأركان الثقافية، وحوار مع الشاعر حسن الأمير حول شعر الزهيريات الشعبي.