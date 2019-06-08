ترمب يبدي ثقته في تطبيق المكسيك اتفاقية جديدة بشأن الهجرة

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت أن تطبق المكسيك بشكل قوي اتفاقا جديدا وافقت بموجبه على توسيع برنامج مثير للجدل بشأن اللجوء وتعزيز الأمن على حدودها الجنوبية لوقف محاولات المهاجرين من أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأُعلن الاتفاق يوم الجمعة بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام في واشنطن وأدى إلى تفادي فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة خمسة في المئة على واردات كل السلع المكسيكية ابتداء من يوم الاثنين.

وقال ترمب على تويتر صباح اليوم السبت إن "المكسيك ستحاول بكل جد (تنفيذ الاتفاق) وإذا فعلت ذلك سيكون اتفاقا ناجحا بين الولايات المتحدة والمكسيك".

وقال ترمب أيضا إن المكسيك ستبدأ على الفور شراء "كميات كبيرة" من السلع الزراعية من المزارعين الأمريكيين الذين تضرروا بشدة من الحرب التجارية مع الصين وكانوا سيتلقون ضربة جديدة نتيجة الرد المكسيكي لو كان ترامب فرض تعريفات.

ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت المكسيك قدمت مثل هذا التعهد. ولم ترد أي إشارة لزيادة مشتريات المكسيك من المنتجات الزراعية الأمريكية في البيان الأمريكي المكسيكي المشترك الذي حدد الخطوط العريضة لاتفاقية الهجرة.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ووافقت المكسيك بموجب الاتفاق الجديد على التوسيع الفوري لبرنامج تعيد بمقتضاه الولايات المتحدة المهاجرين الساعين للجوء إلى المكسيك في انتظار فصل القضاء في حالاتهم على أن يسري على الحدود بأكملها.

ويطبق هذا البرنامج منذ يناير في مدن تيخوانا ومكسيكالي وسيوداد خواريز الحدودية.

ووافقت المكسيك أيضا على اتخاذ إجراءات أقوى لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة بما ذلك نشر قوات حرس الحدود المسلحة على حدودها الجنوبية ابتداء من يوم الاثنين.