وزارة الزراعة الأمريكية: العثور على قمح معدل وراثيا في حقل بولاية واشنطن

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن اكتشاف قمح معدل وراثيا بطريقة تجعله يقاوم نوعا من المبيدات الحشرية، في حقل بولاية واشنطن، رغم عدم وجود دليل على أن ذلك القمح دخل الأسواق.

وذكرت هيئة مراقبة صحة الحيوان والنبات التابعة للوزارة أن الكشف تم في حقل غير مزروع، دون تحديد المكان المحدد لذلك، حسبما نقلت وكالة اليوم أنباء بلومبرج.

وقالت الهيئة إنها تعمل مع الجهات التنظيمية في الولاية ومجموعات صناعية من أجل التحقق من مصدر القمح، الذي يقاوم مركب الـ "جليفوسات"، وهو مبيد أعشاب ضارة مستخدم على نطاق واسع.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على بيع مثل هذه الأصناف من القمح المعدل وراثيا.