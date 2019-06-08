1000 فعالية في العيد سجلت حضور 3.5 مليون زائر

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات (991) فعالية في جميع مناطق ومدن المملكة احتفالا بعيد الفطر المبارك سجلت حضور أكثر من 3.466.000 زائر وقامت بتوزيع 136.739 هدية على الزائرين وخاصة الأطفال. وقامت الوزارة بتهيئة آلاف الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين وقامت بتزيين عدد 72.917 عمود إضاءة ورفعت 39.238 علما كما قامت بتركيب عدد 164.057 من لمبات الزينة لإشاعة أجواء البهجة والفرح بين المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات لمعايدة سكان المملكة ومشاركتهم أفراح العيد وإدخال السرور على نفوس الجميع من خلال تلك الفعاليات.

وجمعت الفعاليات بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية وعروض التحدي والإثارة مع تجهيز الفعاليات بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة وتكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعتها في جميع المواقع. ففي العاصمة الرياض نظمت الأمانة والبلديات التابعة لها 266 فعالية استقبلت حوالي 1.955.000 زائر تم توزيع 20.000 هدية على أطفالهم. كما استقبلت أمانة المدينة المنورة 161.840 زائر حضروا 115 فعالية ووزعت 5600 هدية عليهم وفي الطائف نظمت الأمانة 33 فعالية حضرها 150.042 زائر تم توزيع 3600 هدية عليهم. من جهتها نظمت أمانة القصيم 108 فعاليات زارها 99.253 زائر تلقوا 43.700 هدية وفي الباحة أقامت الأمانة 27 فعالية حضرها 92.602 زائر فيما وزعت 5000 هدية على الأطفال أما في الشرقية فقد نظمت الأمانة 16 فعالية بلغ عدد زائريها 57.827 وتم توزيع 6000 هدية.

وفي الأحساء نظمت 5 فعاليات حضرها 164.708 زائر تلقى أطفالهم 1100 هدية كما نظمت أمانة جازان 81 فعالية بلغ عدد زائريها 45.500 زائر تلقوا 5500 هدية فيما قامت أمانة الشمالية بتنظيم 44 فعالية زارها 57.034 وتم توزيع 3265 هدية. وفي حفر الباطن استقبلت الأمانة 12000 زائر لعدد 22 فعالية أقامتها ووزعت عليهم 250 هدية. واستقبلت أمانة العاصمة المقدسة 9.900 زائر لعدد 13 فعالية تلقوا 5000 هدية. كما قامت أمانة تبوك بتنظيم 20 فعالية حضرها 42500 زائر تم توزيع حوالي 3000 هدية عليهم. وفي الجوف تم تنظيم 6 فعاليات زارها 20100 زائر وزعت عليهم 2530 هدية. وقامت أمانة عسير بتنظيم 159 فعالية زارها 20.000 تم توزيع 7600 عليهم. أما في حائل فقد نظمت الأمانة 57 فعالية زارها 18000 زائر تلقوا 5400 هدية. وفي نجران قامت الأمانة بتنظيم 6 فعاليات زارها 9.735 زائرا تلقى أطفالهم 1080 هدية. وقامت أمانة جدة بتنظيم 13 فعالية بلغ عدد زائريها 549.961 تسلموا أكثر من 18000 هدية.