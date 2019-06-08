الكويت تضيف 8 أنشطة إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الخليجية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا أضافت بموجبه 8 أنشطة إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الوزارة في بيان اليوم إن تلك الأنشطة تتضمن إنتاج مانعات التآكل ومواد إزالة الرواسب والقشور ومضادات البكتريا ومنتج كاسر المستحلب. وأضافت أن من الأنشطة أيضا إنتاج مطفئ الحريق الذكي وبيعه وتسويقه ودراسة وتنفيذه وإدارة المشاريع داخل الكويت وخارجها وتقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة.

وذكرت أن من بين الأنشطة التي تضمنها القرار تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة والبيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها والبيع بالتجزئة للخضروات بأنواعها. مبينة أنه بموجب القرار الجديد يمكن إصدار تراخيص من الوزارة لمزاولة الأنشطة الثمانية المذكورة. ويعنى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون بدراسة الأدلة الوطنية للنشاط الاقتصادي الصادر عن دول المجلس وعن الأمم المتحدة وإصدار دليل موحد يعتمد ويستخدم من الأجهزة الإحصائية بدول المجلس.