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أسواق الأسهم- العالمية

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

نيويورك - د ب أ
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 263.28 نقطة، أو 1% ، ليصل إلى 25983.94 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 29.85 نقطة، أو 1.1% ، ليصل إلى 2873.34 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 126.55 نقطة ، أو 1.7% ، ليصل إلى 7742.1 نقطة.
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