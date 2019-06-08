يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة العشرين التجارة وقواعد النظام الضريبي العالمي الجديد في مؤتمر يعقد اليوم السبت ويستمر يومين في غرب اليابان.
ومن المنتظر أن تتعهد اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى بتعزيز جهودها لجمع الضرائب بشكل أكثر فعالية من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وجوجل، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلا عن مسودة بيان مشترك لاجتماعهم المقرر بمدينة فوكوكا.
ووفقا لكيودو، جاء في مسودة البيان "سوف نستمر في تعاوننا من أجل وضع نظام ضريبي عالمي عادل ومستدام وحديث ونرحب بالتعاون الدولي لتعزيز السياسات الضريبية الداعمة للنمو".
ويأتي الاجتماع وسط توترات اقتصادية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.
وقد أعربت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي عن اعتقادها بأن الصراعات التجارية الدولية لها تأثير سلبي كبير على نمو الاقتصاد العالمي.
وأعلن الصندوق أن "عمليات المحاكاة أظهرت أن الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها حديثها والرسوم الملوح بتطبيقها، يمكن أن تقلص من نمو الاقتصاد العالمي في 2020 بمقدار 0.5%".
وكتبت لاجارد في مدونة: " هناك إشارات قوية على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من الصراع التجاري الحالي".
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- محافظو البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون التجارة والنظام الضريبي العالمي
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