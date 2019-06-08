تطوير ذكاء اصطناعي يفك شفرات بكاء الرضع

يواجه معظم الآباء الجدد إحساسا بالإحباط عندما يتعلق الأمر بمحاولة معرفة سبب بكاء أطفالهم، إذا كان بسبب الجوع أو الرطوبة أو المزاج أو الألم.
ولحل هذه المشكلة، طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي يمكنه فكر شيفرة صرخات الأطفال، وقد يكون هذا النظام الذي طوره فريق من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE والرابطة الصينية للأتمتة، أداة تغيير مطلقة للآباء والأمهات في المنزل، وكذلك مرافق الرعاية الصحية.
وعلى الرغم من أن صرخة كل طفل فريدة من نوعها، إلا أنها تشترك في بعض السمات الشائعة، التي استخدمها الباحثون عند تدريب الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور ليتشوان ليو، أحد العلماء العاملين على تطوير النظام، بحسب "روسيا اليوم"، "مثل لغة خاصة، هناك كثير من المعلومات المتعلقة بالصحة في أصوات الصرخات المختلفة، وهذه الاختلافات بين الإشارات الصوتية تحمل في الواقع عدة معلومات، ويتم تمثيل هذه الاختلافات من خلال ميزات مختلفة لإشارات البكاء".
وصمم العلماء خوارزمية جديدة يمكنها تمييز معاني الإشارات كلها، سواء كانت صرخة طبيعية أو غير طبيعية، حتى في البيئات الصاخبة.
وتعمل الخوارزمية على مختلف الأطفال، ما يعني أنه يمكن استخدامها ليس فقط من قبل الآباء، بل أيضا من قبل الأطباء لفهم معاني بكاء وصراخ الأطفال المرضى.
- صعود «جونسون» قد يخفض قيمة الاسترليني 2 %
- واشنطن تزيد الضغط على فنزويلا عبر تشديد العقوبات النفطية
- تراجع حاد للناتج الصناعي والصادرات في أكبر اقتصاد أوروبي
- الاقتصاد الأمريكي يضيف 75 ألف وظيفة في شهر
- 26 شركة تأمين تنضم لعضوية مركز الصلح لتسوية دعاوى «المركبات للأفراد»
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- أفضل أداء أسبوعي للأسهم الأوروبية في شهرين .. و«نيكاي» يغلق مرتفعا بتداولات هزيلة
- بمشاركة السعودية .. 187 دولة تناقش اتفاقيات وتحقيق التنمية المستدامة
الأخيرة
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- تحذير من نفاد وقود السيارة إلى ما دون الربع
- حوت في غابة الأمازون طوله 11 مترا
- 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. و"البنجلادشية" و"الفلبينية" الأكثر طلبا
- موظف في "مكدونالدز" يحذر: لا تطلب هذه الأصناف
- شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه المحمول عاما كاملا
- تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف
- كارثة في الدماغ بسبب "عود الأذن".. وتحذير من استخدامه
- «أمازون» تطلق متجرها باللغة العربية وتغلق «سوق.كوم»
- «إتنا» ينزلق نحو البحر المتوسط.. وتحذيرات من تسونامي هائل
أضف تعليق