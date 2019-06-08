تطوير ذكاء اصطناعي يفك شفرات بكاء الرضع

يواجه معظم الآباء الجدد إحساسا بالإحباط عندما يتعلق الأمر بمحاولة معرفة سبب بكاء أطفالهم، إذا كان بسبب الجوع أو الرطوبة أو المزاج أو الألم.

ولحل هذه المشكلة، طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي يمكنه فكر شيفرة صرخات الأطفال، وقد يكون هذا النظام الذي طوره فريق من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE والرابطة الصينية للأتمتة، أداة تغيير مطلقة للآباء والأمهات في المنزل، وكذلك مرافق الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن صرخة كل طفل فريدة من نوعها، إلا أنها تشترك في بعض السمات الشائعة، التي استخدمها الباحثون عند تدريب الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور ليتشوان ليو، أحد العلماء العاملين على تطوير النظام، بحسب "روسيا اليوم"، "مثل لغة خاصة، هناك كثير من المعلومات المتعلقة بالصحة في أصوات الصرخات المختلفة، وهذه الاختلافات بين الإشارات الصوتية تحمل في الواقع عدة معلومات، ويتم تمثيل هذه الاختلافات من خلال ميزات مختلفة لإشارات البكاء".

وصمم العلماء خوارزمية جديدة يمكنها تمييز معاني الإشارات كلها، سواء كانت صرخة طبيعية أو غير طبيعية، حتى في البيئات الصاخبة.

وتعمل الخوارزمية على مختلف الأطفال، ما يعني أنه يمكن استخدامها ليس فقط من قبل الآباء، بل أيضا من قبل الأطباء لفهم معاني بكاء وصراخ الأطفال المرضى.