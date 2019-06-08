استقطب 3 ملايين زائر خلال 3 أيام

كشف "موسم العيد" عن استقطاب أكثر من ثلاثة ملايين زائر في أول ثلاثة أيام من الموسم، الذي يمتد حتى خامس أيام العيد، وتميز موسم العيد باحتضانه أكثر من 900 عرض، وما يزيد على 350 فعالية في 90 مدينة حول المملكة، شملت فعاليات نوعية إضافة إلى فعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن، وقد شكل عدد القادمين من خارج المدن، التي تحتضن الفعاليات ما يقارب 22 في المائة من إجمالي زوار الفعاليات حتى الآن، وتعد مؤشرا لنجاح هذا العيد في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة. وبرزت مدن العيد كأكثر المواقع استقطابا للزوار، وظهرت العروض المسرحية والغنائية في قائمة الأعلى مبيعا للتذاكر، خاصة مسرحية النجم طارق العلي "عنتر المفلتر" ومسرحية النجم المصري محمد سعد "على كوبري ستانلي".
كما أظهر "موسم العيد" مدى الإقبال على فعاليات وأنشطة العيد المختلفة رقميا عن طريق مستوى التفاعل اللافت مع حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد التفاعل على ثمانية ملايين، وتجاوزت مرات الظهور 600 مليون، بينما بلغ مجموع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات الموسم أكثر من 150 ألف متابع حتى الآن.
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